Fa sesso con alunno 13enne, arrestata professoressa a Bergamo

di Carlo Marini

Una professoressa di una scuola media della provincia di Bergamo è finita agli arresti domiciliari per aver fatto sesso con un suo alunno, oggi 14enne, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni. La donna, che ha 40 anni e insegna italiano ha dichiarato di essere innamorata del suo alunno e sostiene che il rapporto è stato consenziente. Un dato che sarebbe confermato dai messaggi che i due si scambiavano sul cellulare.

Facevano sesso nella macchina della prof

La donna, che è separata con due figli, è agli arresti domiciliari su provvedimento del tribunale. A scuola nessuno si sarebbe accorto della “relazione” fra la docente e il ragazzino. A far partire le indagini è stata una segnalazione arrivata in Procura. Gli inquirenti hanno cominciato a pedinare la professoressa e il minore e a tenere sotto controllo le comunicazioni. I sospetti, nel giro di pochi giorni, sono stati confermati, tanto da richiedere per la donna una misura catelare: non solo studente e insegnante si appartavano nella macchina di lei, ma gli scambi di messaggi hanno lasciato pochi dubbi sull’esistenza di una relazione.

La donna rischia 16 anni di galera

Il codice penale punisce espressamente con la stessa pena della violenza sessuale «chiunque….compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici». Questo vuol dire a che avere dei rapporti sessuali con un minore di 14 anni, a prescindere che sia consenziente o meno, dalla nostra legge è comunque e sempre considerato reato senza distinguere tra violenza o “amore”. La donna rischia una pena dai 5 ai 10 anni se il ragazzino o la ragazzina non ha ancora compiuto i 14 anni di età. Un limite che sale fino ai 16 se la persona adulta in questione, come in questo caso, è un insegnante.