di Redazione

Battuta di Matteo Salvini a Pisa durante il comizio di chiusura per i ballottaggi. A un ragazzo che gli grida qualcosa dal pubblico per contestarlo il leader leghista risponde: “Sei l’unico che ha la maglietta rossa in tutta la piazza, di rosso di buono c’è solo il vino…”. Un’uscita che è stata accolta con entusiasmo dai suoi sostenitori. Nel video la battuta di Salvini (all’ottavo minuto).