Per l’Espresso i leghisti non sono uomini: la copertina della vergogna

di Gabriele Alberti

Senza limiti. Pensavamo di averle sentite e lette tutte, invece. Il livore per il cambio di passo del governo Lega-M5s in tema di immigrazione arriva a considerare Salvini -e dunque leghisti ed italiani che sempre più approvano la nuova linea in tema di sbarchi- dei “non uomini”. Un immigrato di colore e Matteo Salvini campeggiano sulla copertina dell’Espresso che andrà in edicola domenica . Sotto c’è la scritta Uomini e no, dove “uomini” appare sotto lo straniero e “no” sotto il ministro dell’Interno Matteo Salvini. €’ una copertina ai limiti della vergogna che il direttore del settimanale ha anticipato via twitter. Il limite degli insulti sembrava abbondantemente superato in questa settimana. Invece no. Non c’è limite ai rigurgiti di bile. Oltre al titolo dissennato si aggiunge una frase: «Il cinismo, l’indifferenza, la caccia al consenso fondata sulla paura. Oppure la ribellione morale, l’empatia, l’appello all’unità dei più deboli. Voi da che parte state?». In questi giorni sulla vicenda della nave Aquarius abbiamo assistito a una disinformazione a reti unificate. Che ora anche uno dei maggiori settimanali politici arrivi ad argomentare con l’accetta una vicenda così complessa e delicata per il nostro Paese con un referendum “uomini e no” è avvilente, deprimente, fuorviante.

Bisogna almeno prendere atto che i lettori sono molto più informati di quanto pensi il settimanale, che con questa copertina pensa di influire sulle opinioni diffuse e sul sentire popolare. Nei commenti al tweet molti lettori non approvano la linea del settimanale: “Che vergogna che siete”, scrive un utente, “Ma perché invece di vomitare la vostra bile, non provate a capire, studiare, analizzare cosa sta accadendo? State tra le gente, uscite dalla vostra confortzone. Siate umani”, rispedisce al mittente l’accusa un altro utente. Ben pochi i commenti positivi. altri fanno notare: “Pare un esordio salviniano dove esiste solo il bianco o il nero… ma la verità sta sempre nel mezzo… io sto con la verità”.