Ospedale paralizzato a causa dei roghi nel campo Rom: finalmente scatta la retata…

di Lucio Meo

Trentacinque provvedimenti giudiziati, cinque arresti, tutti tra i nomadi, accusati di rubare, svolgere attività di ricettazione e inquinare l’ambiente facendo arrivare i fumi dei propri roghi nel vicino ospedale. Siamo a Lamezia Terme dove ieri mattina i carabinieri hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 5 persone ed all’esecuzione di 34 divieti di dimora presso il campo nomadi, dove vivono alcune migliaia di persone, tra cui molti bambini e minori. I quasi quotidiani incendi di rifiuti che vengono appiccati all’interno ed all’esterno dell’accampamento hanno provocato, nei mesi, enormi disagi al nocosomio costretto in varie occasioni a sospendere l’attività operatoria a causa del fumo. Nell’accampamento, in passato, ci sono stati anche vari episodi di criminalità, tra cui anche un omicidio. Agli indagati vengono contestati i reati di furto aggravato, l’attività organizzata per iltraffico illecito di rifiuti, discarica non autorizzata, inquinamento ambientale e violazione di sigilli.

«Una situazione – ha spiegato il Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio – sulla quale c’e’ una forte attenzione della Procura per la tutela della salute pubblica e per alleviare i disagi dei cittadini. Con l’operazione di stamattina cominciamo a raccogliere i frutti dell’attivita’ d’indagine che su questa situazione e’ stata condotta per tutto il 2017».

Matteo Salvini, ovviamente, ha mostrato grande soddisfazione: «A Lamezia Terme sono stati arrestati 35, oggi ne sono stati arrestati 28 a Monza e in Brianza. Viva i rom musicisti e farmacisti, purtroppo ce ne sono altri che sono delinquenti e educano i figli…».