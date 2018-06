Nuovo schiaffo di Parigi: Ventimiglia presidiata dalla “legione straniera” francese

di Alessandra Danieli

Nella stazione di Ventimiglia al confine tra Italia e Francia, la società francese che gestisce il trasporto ferroviario ha ingaggiato guardie armate di una società italiana per bloccare gli immigrati irregolari che salgono sui loro treni diretti in Francia. La notizia clamorosa, a poche ore dall’incontro tra Macron e Conte, si apprende da un dettagliato articolo apparso su la Stampa che non è sfuggito al deputato azzurro e giornalista Giorgio Mulè. La mossa francese, secondo Mulè, «dimostra l’inaffidabilità che i francesi ripongono sull’Italia e obbliga il governo a un interveto immediato». Proprio nel giorno in cui un report di Oxfam testimonia con foto e video gli abusi e le violenze dei poliziotti stranieri sugli immigrati, Mulè denuncia lo spiegamento armato degli “sceriffi” francesi per presidiare le banchine nella stazione di Ventimiglia da dove partono i convogli diretti a Cannes e Grasse svolgendo di fatto i compiti di una polizia parallela o di complemento rispetto a quella Italiana».

La Francia presidia Ventimiglia con la legione straniera

In sostanza – dice Mulè – per evitare invasioni intollerabili come quella avvenuta poco tempo fa a Bardonecchia, la Francia ha aggirato l’ostacolo dotandosi di una polizia privata, una sorta di mini Legione straniera, che agisce per sopperire alle carenze dei nostri controlli». Il parlamentare di Forza Italia invita il premier Conte e il ministro Salvini a farsi sentire con i colleghi d’Oltralpe: «Sono certo che Conte e Salvini non tollereranno uno schiaffo simile che somiglia alla cessione di controllo del territorio per interposta polizia. Sono certo che a Ventimiglia sarà immediatamente destinato un congruo numero di forze dell’ordine del nostro Paese anche per mantenere la dignità di uno Stato che deve essere in grado di controllare le sue frontiere senza alcun aiutino». Dal Viminale ancora non c’è risposta. Ma quanto sta accadendo ed è accaduto a Ventimiglia stride con le lezioni di civiltà e di accoglienza che il presidente francese Macron ha voluto dare all’Italia con i suoi insultanti commenti sul caso Aquarius rischiando una crisi diplomatica con Roma.,