Nuova provocazione di Balotelli sullo ius soli. Salvini lo fredda

di Sara Gentile

Un’altra provocazione. Mario Balotelli due giorni fa si era proposto capitano della Nazionale («Farebbe bene a tutti gli immigrati») ed era stato stoppato da Matteo Salvini («Per farlo serve umiltà»). Ora ci riprova con lo ius soli: «La legge italiana dovrebbe fare qualcosa». Ma ancora una volta a fermarlo ci pensa il ministro dell’Interno: «Non è la nostra priorità».

Altro botta e risposta tra Balotelli e Salvini

«Io sono nato in Italia, ho vissuto in Italia, avevo studiato in Italia e il fatto di non esser considerato italiano fino a 18 anni ha rappresentato la parte peggiore della mia vita. E in questo senso la legge italiana dovrebbe fare qualcosa». Sono le parole dell’attaccante della Nazionale italiana in merito alla concessione della cittadinanza italiana ai figli di stranieri nati sul territorio italiano. «È stato un periodo durissimo per me e vorrei quindi fare un piccolo appello», aggiunge Balotelli. Il 27enne bresciano torna poi sul tema del razzismo: «Nella mia vita ci sono stati tanti episodi di razzismo, alcuni dovuti all’ignoranza e alla paura del diverso. Da bambino la vivevo male ed era molto difficile anche perché c’erano cose che non capivo e che adesso so. Pian piano si può cambiare anche se non è facile». Immediata la replica di Salvini su Facebook: «Caro Mario, lo ius soli non è priorità mia, né degli italiani. Buon lavoro e divertiti, dietro al pallone».