Minacce a Giorgia Meloni, identificato l’autore: è africano e risiede in Sicilia

di Redazione

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, esprime “tutta la propria solidarietà” nei confronti dell’onorevole Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, per le minacce subite su Facebook, e, attraverso una nota del Viminale, informa che “l’autore di tali minacce, Mohamed Soluaymen, giovane di origine africana residente in Sicilia e occupato nel sistema dell’accoglienza, è stato identificato, perquisito e l’Autorità giudiziaria dispone di tutti gli elementi necessari per definire la situazione”. ”Ringrazio l’Arma dei Carabinieri per la tempestività e l’efficacia del suo operato”, aggiunge Salvini.

Giorgia Meloni aveva trovato fra i commenti alla sua diretta Facebook un messaggio firmato ‘Mahamoud Soliman’: “Stai a tenta non ti sparano”, accompagnato da una ‘faccina’ arrabbiata. E aveva così commentato la minaccia sul suo profilo, postando lo screenshot del commento: “Secondo voi mi devo preoccupare?”. Dopo l’annuncio dell’identificazione dell’autore della minaccia Giorgia Meloni ha così commentato: “Ringrazio di cuore l’Arma dei Carabinieri e il ministero dell’Interno per la velocità con la quale hanno identificato la persona che ieri mi ha rivolto su Facebook delle minacce di morte. Non posso, però, non rimanere colpita dal fatto che questa persona lavori nel sistema dell’accoglienza: se è questo il genere di persone che deve spiegare a chi arriva in Italia come comportarsi abbiamo un problema. Fratelli d’Italia dice: tolleranza zero contro chi istiga odio”.