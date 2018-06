Migranti presi a fucilate in Calabria: un morto e due feriti

di Redazione

Viveva nell’area della tendopoli di San Ferdinando, assieme ad altri due migranti feriti, il 29enne africano ucciso ieri sera a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia a colpi di fucile. Una zona dove trovano stazionano i braccianti utilizzati per i lavori nei campi. Prefettura e forze di polizia, che sull’accaduto hanno tenuto una riunione, hanno deciso di intensificare i controlli. Sacko Soumayla, questo il nome del ragazzo di 29 anni originario del Mali deceduto in ospedale, è stato colpito nella località denominata ex Fornace. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri i migranti stavano probabilmente compiendo un furto nella struttura. Non è escluso che recuperassero materiali da utilizzare nella tendopoli di San Ferdinando dove erano alloggiati. Prefettura e forze di polizia sull’accaduto hanno tenuto una riunione e hanno deciso di intensificare i controlli.

Calabria invasa dai migranti: a Rosarno la situazione è peggiorata

La tendopoli alle porte di Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro, divenne famosa nel gennaio 2010, per la rivolta di alcune centinaia di migranti impegnati in agricoltura. A distanza di otto anni la tendopoli ha superato le duemila e cinquecento unità e le condizioni di degrado e di illegalità sono ancora più evidenti.