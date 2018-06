Migranti, la Meloni attacca: “Conte raggirato da Merkel e Macron”

di Augusta Cesari

Ma quale successo, ma quale ottimismo. Giorgia Meloni esprime sui social tutta la sua amarezza sull’esito e le mancate conclusioni condivise sulla gestione del flusso dei migranti al vertice di Bruxelles. Speranze disattese. Non è tenera. “Italia sconfitta su tutta la linea al Consiglio europeo: i barconi carichi di clandestini continueranno ad arrivare e il costo dell’accoglienza sarà ancora interamente a nostro carico. Il presidente del Consiglio Conte si è fatto raggirare da Merkel e Macron, che hanno invece ottenuto quello che volevano. Un disastro così evidente da costringere il ministro Salvini, competente sulla materia, a smorzare i toni trionfalistici dell’ingenuo premier Conte”.

Un giudizio severo e caustico quello formulato dalla leader Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Che spiega il concetto, a margine dl Festival del Lavoro in corso a Milano, in relazione all’accordo siglato a Bruxelles: “L’Italia è stata sconfitta su tutta la linea. Conte si è fatto un po’ raggirare anche per inesperienza, si è convinto di avere ottenuto una grande vittoria”. A chi le domanda se la linea di Matteo Salvini non abbia pagato, risponde: “Forse sarebbe stato meglio se ci fosse andato lui” a trattare in Europa, risponde con ironia. “In cambio di un vittoria di Pirro – fa notare – abbiamo dato l’ok alle sanzioni alla Russia che massacrano le nostre aziende”. “L’inesperienza di Conte – insiste Meloni – non ha aiutato. Io

quell’accordo non lo avrei chiuso e mi pare che anche Salvini abbia smorzato i toni trionfalistici”. All’indirizzo del presidente francese Macron Meloni afferma che: “Deve smetterla di darci lezioni”.