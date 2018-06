Meloni: “Macron faccia di bronzo, la Francia ha creato il caos” (video)

di Guido Liberati

Durissima replica di Giorgia Meloni al presidente francese Emmanuel Macron, che oggi ha attaccato l’Italia sull’immigrazione dopo il caso Aquarius. Il leader di Fratelli d’Italia si è rivolto direttamente all’inquilino dell’Eliseo con un video pubblicato su Facebook nel quale ha elencato una ad una tutte le responsabilità, e le ipocrisie, di Parigi.

“Dalla Libia a Ventimiglia, Francia ipocrita”

«Ci vuole la faccia di bronzo di Macron – attacca Meloni – per definire l’Italia irresponsabile e cinica sull’immigrazione. Irresponsabili sono quelli che hanno creato il caos immigrazione, cioè voi Macron, cioè quella Francia che nel 2011 ha bombardato la Libia per interessi economici e perché dava fastidio una certa politica energetica fatta dall’Italia in quei territori. Cinici siete voi, Macron, che mandate i gendarmi al confine con l’Italia, a Ventimiglia, a rispedire indietro, con metodi non proprio umanitari, gli immigrati che tentano di passare il confine».

“Proprio Macron parla di cinismo?”

«E cinici, soprattutto, siete voi francesi che dopo aver fatto in Africa sfacelo con il colonialismo ancora oggi, perché le cose vanno raccontate, controllate il debito di intere nazioni africane per le quali stampate una moneta sulla quale chiedete gli interessi, cioè fate signoraggio, cioè fate usura in Nazioni povere. E voi francesi parlate di cinismo: Macron, zitto!”, conclude Meloni.

Meloni: “Ora una missione europea per il blocco navale”

Intanto, Fratelli d’Italia ha già annunciato la presentazione di una risoluzione per impegnare il Governo Conte a chiedere, nel prossimo Consiglio europeo in programma il 28 e il 29 giugno, una missione europea che porti al blocco navale al largo delle coste libiche. Una soluzione, quella prospettata da FdI, ritenuta da più analisti la più efficace per fermare l’immigrazione incontrollata, impedire ai barconi di partire dal Nord Africa e stroncare alla radice il business dell’accoglienza.