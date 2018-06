Max Giusti giura vendetta: «Mi hanno fatto fuori dalla Rai ma ci ritornerò»

di Fabio Marinangeli

Attore, conduttore televisivo, comico. E ancora: imitatore e doppiatore. Quello di Max Giusti è un volto amico per i telespettatori. Un volto che in Rai non si vede più. E ora lui ha deciso di vuotare il sacco e spiegare il motivo. Per 5 anni è stato il padrone di casa di Affari tuoi. Poi è stato silurato dalla Rai, a soli quattro giorni dalla presentazione dei nuovi palinsesti. «Sembrava un disastro», racconta Max Giusti in un’intervista al Messaggero. E invece -aggiunge – è stato l’inizio della sua rinascita, «di una meravigliosa avventura»: quella con Nove.

«Avevo un contratto di esclusiva con la Rai ancora per un anno – spiega il presentatore- per chi fa il mio lavoro, stare fermo così tanto non significa solo perdere tempo e soldi». Ha rinunciato a chiedere di condurre un’altra trasmissione: «Per come la vedo io, un professionista non deve mai proporsi al posto di un collega. È una questione di deontologia». Poi però è arrivata la telefonata di Nove, il canale generalista di Discovery Italia: “Abbiamo un programma per te”. Mi sono tenuto 48 ore per fare il fico ma mezz’ora dopo avevo già deciso di dire sì. Ho solo chiesto: fatemi sentire a casa come mi sentivo in Rai. Mi hanno accontentato».

Il nuovo esordio è stato prima con Boom!, che ha registrato ottimi ascolti rispetto alla media della rete (400 puntate, uno share vicino al 3% e 1,5 milioni di telespettatori) in una fascia che aveva una media di ascolto dello zero virgola. A settembre partirà lanuova sfida con un’altra trasmissione, Ma chi ti conosce?. «Sarà meno gioco e più intrattenimento. Ci stiamo lavorando e mi piace moltissimo». Ma la rivincita ci sarà: «In Rai ci tornerò, ho ancora vent’anni di lavoro davanti. Ora, però, ho da fare sul Nove».