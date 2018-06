L’associazione Casaleggio del M5S macina utili: boom di donazioni dai privati

di Monica Pucci

L’Associazione Gianroberto Casaleggio chiude il suo primo anno di vita in attivo. Fondata da Davide Casaleggio con l’obiettivo di promuovere attività culturali e dibattiti su temi in continuità con i principi che hanno animato il pensiero di suo padre Gianroberto, co-fondatore del M5S, l’Associazione ha incamerato nel 2017 entrate per un totale di 116.751 euro a fronte di uscite per 114.991 euro, con un piccolo residuo portato a nuovo pari a 1.760 euro. I numeri, illustrati in occasione dei vari eventi di fundraising organizzati dall’Associazione, sono contenuti nel bilancio 2017, che l’Adnkronos ha potuto visionare. Della voce ‘entrate’ fanno parte le quote associative (34.900 euro), le donazioni effettuate dai soci oltre alle quote di iscrizione (39.735 euro), l’ammontare delle donazioni dei partecipanti all’evento di Ivrea #Sum e “altre donazioni” (42.116 euro). Le uscite riguardano esclusivamente i costi di gestione dell’evento #Sum: tra le voci più significative figurano i costi di “service A/V, regia, monitor, allestimenti e materiale scenico” (71.980 euro), le spese di viaggio e “varie” per i relatori della kermesse (8.972 euro), i costi di locazione (8.540 euro), pasti e soggiorni per relatori e staff (6.805 euro). Nell’aprile di quest’anno l’Associazione Gianroberto Casaleggio ha organizzato a Ivrea, sempre nella cornice dell’Officina H (cuore del distretto di architettura industriale olivettiana), la seconda edizione dell’evento #Sum, incentrata come l’anno scorso sul tema “capire il futuro”: tra gli ospiti, il sociologo Domenico De Masi, il giornalista Enrico Mentana, il magistrato Nino Di Matteo e l’ex ministro Massimo Bray.