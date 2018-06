La Meloni invoca «tolleranza zero»: abusivismo e clandestinità non sono un diritto

di Bianca Conte

Nel suo discorso per la fiducia, sia alla Camera che al Senato, il premier Conte ha menzionato una serie di urgenze a cui il governo giallo verde si propone di far fronte: tra queste, la lotta all’abusivismo e alla corruzione e al business sull’immigrazione. E oggi, puntuale, è arrivata da parte di Giorgia Meloni l’esortazione al rispetto delle promesse politiche fatte rispetto alle quali la leader di Fratelli d’Italia è tornata a ribadire disponibilità a una fattiva collaborazione…

Giorgia Meloni, tolleranza zero su abusivi e clandestini

«Chiediamo tolleranza zero al governo Conte – ha ribadito allora Giorgia Meloni intervenendo telefonicamente al sit-in organizzato questa mattina da FdI a Pisa sul luogo dove è avvenuta l’aggressione da parte di abusi stranieri ai danni di un carabiniere impegnato in un’operazione anti abusivismo commerciale – sia per quello che riguarda l’espulsione degli immigrati irregolari, sia per quello che riguarda la lotta all’abusivismo commerciale, ai venditori ambulanti, alla contraffazione e a tutto quello che massacra chi lavora rispettando le regole. Queste sono le sfide che attendono il nuovo Governo – ha quindi aggiunto la numero uno di FdI – e Fratelli d’Italia ci sarà per dare una mano a livello nazionale e a livello locale per quello che riguarda Pisa».

Immigrazione irregolare e commercio abusivo non sono diritti

«I diritti – ha quindi proseguito la Meloni – non riguardano i soprusi: non è un diritto il commercio abusivo e non è un diritto stare illegalmente in Italia». Concessioni indebitamente strappate e illegittimamente tollerate, rispetto alle quali la leader di Fratelli d’Italia individua «una sola soluzione: tolleranza zero verso l’immigrazione irregolare e il commercio abusivo, nel rispetto di tutta quella gente che fa il proprio lavoro osservando le regole e comportandosi bene». «Lo abbiamo visto proprio a Pisa – ha quindi chiosato la Meloni – dove i mercati regolari vengono spostati e allontanati mentre gli abusivi continuano a proliferare, anche sotto la Torre di Pisa. Massima solidarietà alle nostre Forze dell’Ordine costrette a lavorare in condizioni drammatiche e a subire ogni genere di sopruso». Soprusi perpetrati in ossequio alla politica dell’accoglienza coatta professata e propagandata da tutti gli esecutivi di sinistra che si sono fin qui susseguiti.