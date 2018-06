Il Pd sventola bandiera bianca a Cinisello Balsamo, fortino rosso dal ’45

di Gabriele Alberti

Un risultato storico a Cinisello Balsamo, che dal 1945 aveva sempre conosciuto solo sindaci di sinistra. Un altro fortino rosso cede al centrodestra. Il successo di Cinisello segue infatti la vittoria a Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia, proseguendo l’onda vincente del centrodestra. Il sindaco uscente, Siria Trezzi, candidata del centrosinistra, è stata schiacciata da Giacomo Ghilardi. Il candidato di centrodestra ha infatti conquistato il 56,2% lasciando indietro l’avversario al 43,8%. Già consigliere comunale di Cinisello Balsamo, il 33enne neo sindaco lavora come funzionario in Regione Lombardia ed è stato capogruppo in Consiglio per la Lega Nord. Al primo turno aveva raccolto ben 12.117 preferenze (45,94%), contro i 10.824 voti (41,03%) della Trezzi. Si volta del tutto pagina in questo piccolo centro nel Milanese. Piccolo, ma dal grande valore simbolico.

“Non abbiate paura, spalanchiamo insieme le porte al cambiamento, per il bene della nostra Cinisello Balsamo! C’è tempo fino alle 23 per recarsi alle urne. #oraomaipiu #ovacambiamodavvero ” , aveva scritto su Facebook il neo-sindaco prima di scoprire che “il cambiamento” era arrivato davvero. Una svolta che segue l’onda di centrodestra che sta accerchiando la Milano governata da Sala. Cinisello segue infatti la vittoria di Forza Italia a Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia.