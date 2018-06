Effetto Salvini: blitz di cento carabinieri nel campo Rom di Torino, retata di nomadi (video)

di Leo Malaspina

Il Viminale ha una linea e intende seguirla: tolleranza zero nelle zone franche di illegaltà, a cominciare dai campi Rom, dove ogni volta che si entra e si perquisiscono le baracche spuntano prove di reati. È stato così anche a Torino, dove è scattato un maxi blitz dei carabinieri nel campo nomadi di strada dell’Aeroporto a Torino. Sono in corso perquisizioni dei militari che stanno eseguendo diverse ordinanze per roghi tossici, furti e ricettazione. Nell’operazione scattata questa mattina all’alba sono impegnati circa cento carabinieri del Comando provinciale di Torino con la collaborazione del Reggimento Piemonte e personale dell’Nucleo Elicotteri. I militari stanno eseguendo 14 misure cautelari, tra cui tre custodie cautelari in carcere, 9 obblighi di presentazione alla Pg, 2 misure del divieto di dimora, e 15 denunce a piede libero nei confronti di altrettanti rom, disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una indagine su reati in materia ambientale ed una serie di delitti contro il patrimonio. I fatti accertati sono compresi tra il luglio 2017 e lo scorso marzo.

