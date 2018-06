Delirio di Fazio e Lerner contro Salvini: «Fermiamo il fascioleghista»

di Fortunata Cerri

All’appello dei faziosi mancavano Fabio Fazio e Gad Lerner. I due conduttori televisivi si scagliano contro la fermezza del ministro dell’Interno, Matteo Salvini su ong e immigrazione. Delirante il loro attacco sui social. «Nessuno sceglie da chi nascere e dove nascere», scrive su Twitter Fazio. Dopo Roberto Saviano, secondo il quale gli sbarchi di immigrati per l’Italia sono a costo zero, la parola passa al conduttore di Raiuno. Fazio continua: «Tantomeno se essere quello che attraversa il mare su un barcone o quello che invece decide se farlo attraccare in un porto sicuro. Non ci possiamo abituare a quello che sta accadendo in questi giorni». Il nome di Salvini non compare nel tweet, ma ogni riferimento non si può certo dire sia casuale.

Gad Lerner contro Salvini

Trasuda odio, come sempre, anche il profilo Twitter di Gad Lerner. Il giornalista attacca Salvini e il governo. «Ora è ufficiale la linea del governo pentafascioleghista in materia di soccorso in mare: “Per quanto ci riguarda, i migranti affoghino pure se si trovano in acque libiche o internazionali”».