I compagni di Bologna si schierano con Salvini. Ecco il video che ha mandato in tilt l’Arci (video)

di Redazione

Un video realizzato da La7 nello storico circolo Arci Benassi di Bologna, che è anche sede di un circolo Pd oltre a rappresentare un luogo storico della sinistra cittadina, certifica la distanza tra la cosiddetta base e i vertici dei dem. Infatti gli intervistati si dichiarano c’accordo con la linea di Matteo Salvini sui migranti e si dicono anche pronti a votarlo alle prossime elezioni. Un video che ha mandato l’Arci provinciale di Bologna su tutte le furie: così l’associazione ha diffuso un comunicato in cui si dichiara che l’antirazzismo è condizione essenziale per far parte dell’Arci. “Il punto – ha detto al Corriere di Bologna il responsabile comunicazione del Benassi Alessandro Belluzzi – è che i soci dovranno capire qual è la linea del circolo, se uno si iscrive a golf non puà giocare a baseball. Abbiamo uno statuto che si ispira a valori antirazzisti, chi vuole star qui deve riconoscerli e il 99% lo fa”. In pratica, un richiamo alla disciplina interna in stile “sovietico”. La prossima tessera Arci dovrà essere dirimente: chi simpatizza per Salvini è escluso. L’ordine impartito ai “compagni” parte dall’alto: Salvini è pericoloso come Hitler, e dinanzi a lui è doverosa la mobilitazione antifascista”.