Arriva la nuova guerra palestinese: l’Intifada dei palloncini incendiari

di Domenico Bruni

La nuova Intifada palestinese è con i pallonconi e gli aquiloni incendiari. Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu minaccia di reagire con durezza agli aquiloni incendiari della guerriglia palestinese che provengono dalla Striscia di Gaza. “Intensificheremo” la nostra risposta “se necessario”, “siamo pronti ad ogni scenario ed è meglio che i nostri nemici lo capiscano”, ha affermato, secondo quanto riferiscono i media. “Il pugno di ferro dell’Idf (l’esercito israeliano) colpirà con forza chiunque cerchi di danneggiarci”, ha aggiunto dopo che prima dell’alba di oggi aerei israeliani hanno colpito postazioni di Hamas nella Striscia, provocando un lancio di razzi in risposta. Sono ormai due mesi che dalla Striscia di Gaza vengono mandati verso Israele aquiloni, ma anche palloncini e perfino condom gonfiati con l’elio, con piccole micce accese che hanno provocato centinaia di incendi e distrutto migliaia di acri di terreno, secondo quanto riporta Times of Israel. Alcuni di questi oggetti volanti sono muniti di piccoli ordigni esplosivi, ma finora non hanno causato danni perché il pubblico è stato avvertito di non toccarli. Molti palloncini sono quelli usati per le feste di compleanno e recano scritte festose in inglese o arabo. L’esercito israeliano ha cercato di contrastare gli oggetti volanti colpendoli con dei droni o lanciando colpi d’avvertimento contro chi li sta lanciando. Israele minaccia anche di limitare le forniture di elio alla Striscia, che dovrebbero servire per il funzionamento di macchinari per la risonanza magnetica.