Tragedia di Francavilla, Filippone non aveva problemi psichici. E il foglietto…

di Milena De Sanctis

Non aveva nessuna patologia, né problemi psichici Fausto Filippone. Il 49enne che domenica, dopo aver lanciato da un viadotto dell’A14 la figlia Ludovica di 10 anni, si è poi suicidato a quanto riferito dal questore di Chieti Palumbo non soffriva di nessun disagio psicologico evidente. È ancora un mistero cosa possa aver fatto scattare in lui quel raptus che forse lo ha condotto anche all’omicidio della moglie Marina Angrilli, trovata in fin di vita e poi morta in ospedale dopo essere precipitata dal balcone al secondo piano di un appartamento di famiglia a Chieti scalo. Gli investigatori non sono riusciti ancora a capire se sia stato Filippone a spingere la donna: «Dell’accaduto non ci sono testimoni», ha spiegato Palumbo.

Fausto Filippone, il racconto degli amici

Tra marito moglie mai una lite, a quanto riferiscono amici e vicini. «Era una famiglia perbene e tranquilla, non c’era nessun segnale che potesse far pensare ad una cosa simile. Entrambi vivevano per l’amore verso la bambina ritenuta sveglia e allegra», il commento di conoscenti e colleghi. Insomma, una famiglia sana, normale, ribadisce anche il questore, che poi riepiloga i pochi punti fermi della tragedia che si è consumata domenica: il primo intervento della volante alle 12.06, quando i vicini hanno segnalato la caduta dal balcone della Angrilli, con il 118 che ha portato la donna in ospedale per le prime cure; poi la nuova segnalazione, arrivata alle 13, di persone a piedi sulla A14, dove si è portata la polizia stradale, che, arrivando, ha visto in lontananza un signore lanciare qualcosa nel vuoto; quindi la lunga trattativa e, sette ore dopo la morte della figlia, il suicidio di Filippone, lanciatosi nel vuoto alle 19.57. Ai piedi del pilone dove si è lanciato l’uomo, gli investigatori hanno trovato un foglietto di carta, che presumono appartenere al manager, con su scritti a mano alcuni nomi e cognomi. «Un foglietto confuso», ha detto Palumbo, ora all’esame della Squadra mobile.