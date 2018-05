Sondaggio per il “Secolo d’Italia”: il centrodestra raggiunge quota 40%

di Redazione

Continuano a crescere i consensi per il centrodestra. Il sondaggio Index Research per il Secolo d’Italia vede la coalizione raggiungere la fatidica quota del 40 per cento, distaccando di circa dieci punti il Movimento Cinque Stelle, che invece arretra al 30,1 per cento, perdendo tre punti rispetto a due settimane fa. Il Partito democratico recupera lo 0,9 e arriva al 19%, un dato ancora deludente che prova come il malessere nell’elettorato sia ancora lontano da passare. Forza Italia registra una crescita dell’1,3 per cento (13,5%), Fratelli d’Italia dello 0,3% (4,2%) mentre la Lega perde l’1,1% (21,8%).