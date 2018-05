La polizia contro la Boldrini e Grasso: «Ci vogliono con le mani legate»

di Sara Gentile

I poliziotti non ci stanno. Non accettano le manovre di Liberi e Uguali, guidati da Boldrini e Grasso, per renderli meno sicuri. Dopo il disegno di legge per introdurre corsi di non violenza, proposto dalla senatrice Loredana De Petris di Leu, e dopo l’introduzione del reato di tortura, con l’aggravante specifica per i pubblici ufficiali, non hanno voluto perdere altro tempo. Ci riprovano e tentano di impedire l’uso della pistola Taser. «Altro che Fake News, come dicono Boldrini e Grasso – commenta Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) – Ecco in arrivo l’ennesimo tentativo di inibire l’azione della polizia».

Boldrini e Grasso, gli attacchi alla polizia

Nonostante la recente decisione da parte del ministero dell’Interno di dotare le forze dell’ordine, di uno strumento divenuto necessario per tutte le polizie del mondo, ecco che arriva l’interrogazione al Viminale, presentata da Leu a firma di Fratoianni e Palazzotto che vogliono vietare l’uso della pistola Taser ai poliziotti, ormai in fase di sperimentazione nelle città di Reggio Emilia, Padova, Milano, Catania, Brindisi e Caserta. «Come si apprende dall’interrogazione – continua Paoloni – la pistola Taser viene dichiarata come arma letale, ma è bene sottolineare che la stessa azienda produttrice ha sempre specificato che la stessa non è mai stata causa di decessi». E poi sottolinea: «C’è da dire che in Italia ogni quattro ore un poliziotto viene ferito a seguito di aggressione per un totale di almeno duemila poliziotti feriti ogni anno. E questa deve essere la priorità per il Paese, far operare la polizia in sicurezza, poiché non può esserci sicurezza per i cittadini se i primi a non essere sicuri sono gli stessi poliziotti».

Il Taser

Per Paoloni il Taser «è un’ottima arma di difesa che riduce considerevolmente il contatto tra l’operatore e il malintenzionato». «A tal proposito – conclude – andrebbe adottata una normativa o una direttiva che ne specifichi le modalità di impiego e di attuazione, senza classificarlo tra le “armi”, onde evitare che l’utilizzo si ripercuota sull’operante, per poi finire indagato».