Inno di Mameli, Fico rimane con le mani in tasca. Meloni: «Indegno» (video)

di Redazione

Sconcertante comportamento del presidente della Camera Roberto Fico nel corso delle sua odierna visita a Palermo in occasione della cerimonia commemorativa di Giovanni Falcone nel 26/mo anniversario della strage di Capaci. Durante l’esecuzione dell’inno nazionale la terza carica dello Stato è rimasto con le mani in tasca, una vero e proprio atto di maleducazione “istituzionale” che ha creato sconcerto nei presenti e nell’opinione pubblica. «Un presidente della Camera con le mani in tasca durante l’Inno d’Italia è semplicemente indegno». Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.