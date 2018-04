Salvini risponde a Di Maio: «Governo con tutto il centrodestra. Non ho tempo da perdere»

di

“Vedo questi giochini, gente che tira in lungo. La gente ha fretta, le aziende chiudono, le tasse sono ancora troppo alte. Non mi interessano le logiche politiche: o si fa un tavolo centrodestra-M5S o non ho più tempo da perdere. Io ci proverò fino alla fine e se serve mi metto in campo direttamente io”. Così Matteo Salvini parlando a Isernia, in Molise, risponde a Luigi Di Maio . “Non vorrei che qualcuno non avesse la stessa voglia di far partire un governo subito, da tutte le parti. Secondo me c’è qualcuno che tifa a far saltare un accordo politico per inventarsi l’ennesimo governo tecnico che poi spenna gli italiani, a questo la Lega non sarà mai disponibile”.

Le parole del leader leghista arrivano subito dopo la nota di Forza Italia, che accusa i Cinque Stelle di immaturità per aver nuovamente respinto la prospettiva di sedersi al tavolo con tutti i partiti della coalizione di centrodestra. “Il supplemento di veto pronunciato dal Movimento 5 Stelle dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rifiuto di formare un governo. Si tratta dell’ennesima prova di immaturità consumata a danno degli italiani. Il centrodestra unito e Forza Italia hanno invece dimostrato di essere pronti e compatti nella volontà di dare le risposte che il Paese necessita”, si legge nella nota di Forza Italia.