Morandi e Guccini a San Pietro dal Papa: show a sorpresa (video)

di

Papa Francesco ha incontrato oggi in piazza San Pietro le diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina, in pellegrinaggio a Roma per ringraziare della visita papale dell’1 ottobre scorso. C’è anche Gianni Morandi in Piazza e in attesa dell’arrivo del Pontefice, si esibisce per le migliaia di pellegrini presenti ed esegue alcune sue note canzoni come “Un mondo d’amore” e “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, salutato da cori e applausi scroscianti. In onore delle due diocesi, Morandi, che si accompagna con la sola chitarra, esegue anche “Romagna mia”.

Morandi canta e Guccini resta defilato

Quella di Morandi – racconta l’Osservatore romano – non è stata l’unica presenza artistica d’eccezione in piazza San Pietro: discreto, come nel suo stile, c’era anche il cantautore Francesco Guccini, autore negli anni Sessanta della canzone “Dio è morto” che, censurata dalla Rai, venne per la prima volta fatta ascoltare al grande pubblico da Radio Vaticana. L’artista ha poi scambiato qualche parola con Francesco al termine dell’incontro, quando il Pontefice si è soffermato a salutare alcuni rappresentanti delle due città”.