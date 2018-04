Francia, Mont Saint-Michel evacuato: si cerca un uomo, forse un terrorista

di

Ennesimo allarme terrorismo in Francia. E succede proprio in una delle località turistiche più famose di tutto il Paese. I gendarmi stanno conducendo un’importante operazione di sicurezza questa mattina a Mont-Saint-Michel. Presenti in forte numero sul posto, si sarebbero impegnati ad evacuare i turisti del sito e chiudere tutti gli accessi. La polizia sta ricercando un individuo sospetto che minaccia di attaccare la polizia. Non è ancora chiaro se si tratti di un’operazione anti-terrorismo. Secondo Ouest-France, l’individuo avrebbe voluto “uccidere la polizia”. Disceso dalla navetta che porta i turisti al sito, sarebbe poi scomparso prima dell’arrivo dei gendarmi. Diversi testimoni hanno visto questa persona mentre tornava al sito turistico, ha detto la gendarmeria. La gente sta uscendo a piedi dall’ingresso principale. La maggior parte è in passerella. Il sindaco di Mont-Saint-Michel, Yann Galton, ha confermato a France 3 Normandy che i gendarmi stanno cercando un individuo con comportamenti sospetti. La polizia sta quindi ispezionando tutti gli stabilimenti e le imprese del Mont. La prefettura di La Manche non ha ancora comunicato. Le autorità hanno annunciato una conferenza stampa nelle prossime ore.

(Foto: Ouest-France)