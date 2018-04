Impresa del Napoli, Juventus ko in casa. Il gol di Koulibaly (video)

di

Grande impresa del Napoli allo Juventus Stadium e campionato riaperto. Una rete di Koulibaly al 90′ su corner battuto da Callejon ha steso i bianconeri, riportando il Napoli a meno uno dalla Juventus a quattro giornate dal termine. Sabato e domenica prossima la Juventus se la vedrà in casa dell’Inter e il Napoli sarà impegnato in trasferta con la Fiorentina. La partita di stasera ha visto una Juve sotto tono e un Napoli padrone del campo, anche se le occasioni da gol non s0no0 state tantissime. Il Napoli ha sfiorato la rete due volte con Hamsik e una con Callejon, la Juve nel primo tempo, su calcio di punizione di Pjanic deviato, ha invece colpito un palo.

Ecco il gol di Koulibaly.

