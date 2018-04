Il Senato conferma il “falco” Mike Pompeo segretario di Stato Usa

di

Il Senato ha confermato Mike Pompeo come segretario di Stato nell’amministrazione guidata dal presidente Donald Trump. Pompeo, ex direttore della Cia, assume l’incarico in un momento chiave, tra la posizione relativa all’accordo sul nucleare con l’Iran e l’ipotesi di un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Pompeo, che ha ottenuto 54 voti a favore e 41 contrari, ha dovuto far fronte all’opposizione democratica che in queste settimane ha ripetutamente criticato le sue posizioni da “falco”, ha ricordato i giudizi espressi in passato su Islam e omosessualità e ha messo in dubbio la sua capacità di arginare il presidente. Il neo segretario di Stato americano Mike Pompeo dovrebbe recarsi in Israele la settimana prossima nell’ambito del suo primo viaggio all’estero. Lo rivela l’emittente israeliana Channel 10, nel giorno in cui il Senato ha dato il voto di conferma della nomina di Pompeo. Pompeo potrà recarsi domani a Bruxelles per il vertice dei ministri degli Esteri della Nato. A quanto riferisce Channel 10, il nuovo capo della diplomazia americana proseguirà poi il suo viaggio in altri Paesi, fra cui Israele. Come capo della Cia, Pompeo è stato già tre volte in Israele durante la presidenza Trump. Nello stesso periodo, il suo predecessore Rex Tillerson è andato una volta sola, accompagnando il presidente americano Donald Trump. Non vi sono informazioni su possibili incontri di Pompeo con esponenti palestinesi. Da quando Trump ha annunciato il riconoscimento di Gerusalemme capitale d’Israele il 6 dicembre, l’Autorità nazionale palestinese ha interrotto i rapporti con l’amministrazione americana.