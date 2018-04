“La camicia era sua”: Salvini corregge i social impiccioni su Elisa Isoardi

di

In queste ore ha altro a cui pensare, ma Matteo Salvini trova lo stesso il tempo di intervenire a Quinta Colonna su Rete4 con una battuta sulle foto della compagna Elisa Isoardi che hanno “conquistato” il web. Si tratta delle immagini in cui Elisa Isoardi appare intenta a stirare una camicia bianca. “Vi do una notizia – ha detto Salvini – quella camicia era sua”. I commenti sui social, invece, si erano concentrati sul fatto che la Isoardi stirasse la camicia bianca dello stesso Salvini, dando così di sé un’immagine sottomessa, un passo indietro insomma rispetto all’emancipazione femminile. Un equivoco durato parecchi giorni finché lo stesso Salvini non ha chiarito la vicenda, alla quale si era anche polemicamente accodata Sumaya Abdel Qader, consigliera comunale del Pd di Milano, volto noto della comunità islamica locale. Sumaya ha diffuso una foto in cui il marito stira e lei sta seduta sul divano, indossando il chador e tenendo un libro in mano. Le immagini di Elisa Isoardi erano state anche al centro di molti fotomontaggi ironici: il più diffuso quello in cui Matteo ed Elisa si tengono per mano e il leader leghista sfoggia una camicia bianca con il segno evidente di una bruciatura da ferro da stiro.