Aggressione antisemita a Berlino: il responsabile è un rifugiato siriano

Un 19enne siriano si è costituito alla polizia tedesca, dichiarandosi responsabile dell’aggressione antisemita avvenuta a Berlino ai danni di due giovani che indossavano la kippah. Il 19enne, un rifugiato, si è presentato in un commissariato nel centro della capitale tedesca accompagnato dal proprio avvocato. La polizia non ha diffuso ulteriori informazioni relative all’identità del ragazzo, né sulla posizione delle altre due persone che, come documentato da un video, hanno preso parte all’attacco. Le vittime, un 21enne e un 24enne, sono state aggredite martedì nella zona di Prenzlauer Berg. Il più giovane dei due, successivamente, ha chiarito all’emittente Deutsche Welle: «Non sono ebreo, sono israeliano. Sono cresciuto in Israele in una famiglia araba». Avrebbe indossato la kippah per una sorta di “esperimento”, per verificare -come affermato da una amico- i pericoli connessi all’utilizzo del copricapo.