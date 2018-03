The Voice, concorrente eliminato spacca la chitarra (video)

di

«A The Voice un nuovo sport olimpico: il lancio della chitarra». Così, sulla pagina Facebook di The Voice of Italy si commenta ironicamente il comportamento di uno dei concorrenti. Saverio Martucci ha portato sul palco Shape of my heart di Sting. Nonostante la performance dignitosa, nessuno dei giudici si è girato durante l’esibizione. Tanto da terminare con il rammarico del pubblico e del papà di Saverio che lo seguiva da dietro le quinte.

Renga: “Lancia la chitarra? Crede di essere Jimi Hendrix”

Dietro la calma apparente, la reazione è stata a dir poco rabbiosa. Saverio ha lanciato lo strumento musicale contro il palco, distruggendola. Il conduttore Costantino della Gherardesca ha provato a riderci sopra, ma gli stessi allenatori dei vari team sono rimasti molto contrariati. Francesco Renga il più disgustato: «Non è affatto un bel gesto questo. Sono cose che non si fanno. Certe cose puoi farle solo se sei Jimi Hendrix».

Guarda Jimi Hendrix mentre distrugge la sua chitarra