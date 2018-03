Lite in tv tra Mussolini e Corona: «Hai una scimmia sulla t-shirt?». Lui replica così (video)

di

Sembrava uno scherzo, s’è trasformata in una lite a distanza quel duetto in tv, all’Aria che tira, sulla Sette, tra Alessandra Mussolini e lo scrittore Mauro Corona: “Che ha sulla maglietta? Non è lui, è una scimmia”, scherza la Mussolini sulla t-shirt che Corona indossa nel collegamento a distanza. Non gli dà della scimmia, ma lui, comunque, non la prende bene, perché in effetti quell’immagine sulla maglietta è la sua, e ribatte così: “Almeno io non ho le labbra rifatte”. Ecco il momento dello scontro in studio, tra lo stupore della conduttrice Mirta Merlino.

