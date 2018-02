Nuovo incidente per Bruno Peres. Che così, sui social, diventa ‘Bruno Ceres’

di

Ormai gli hanno cambiato il cognome: da Peres a Ceres. Insomma, sfottò ed ironia a fiumi sui social per il calciatore brasiliano della Roma. Già perchè Bruno Peres ha nuovamente perso il controllo della sua auto, stavolta in via delle Terme di Caracalla, nel pieno centro di Roma. Per cause in corso di accertamento, il terzino giallorosso, al volante di una Lamborghini, è finito fuori strada intorno alle 5.30 del mattino. Orario parecchio insolito per un calciatore. Nell’incidente, secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, non sono rimasti coinvolti altri veicoli. E fortunatamente Peres è rimasto illeso. Il calciatore giallorosso ha perso il controllo della sua auto. La Lamborghini ne è uscita male, mentre il brasiliano è rimasto illeso. A quanto pare tuttavia il tasso alcolemico nel sangue di Peres sarebbe stato superiore al limite del consentito, di lì l’ironia sui social. Che si è subito scatenata. Il soprannome ‘Bruno Ceres’, tra ironia, sarcasmo e in qualche caso rabbia, è diventato di tendenza. ‘Possiamo chiamarlo ufficialmente e definitivamente Bruno Ceres?’, si chiede Lorenzo. ‘Eh niente, pe fa core BRUNO CERES tocca che a ASROMA comincia a gioca alle 5 de a mattina”, si legge in un altro post riferendosi all’orario dell’incidente. ‘Co #BRUNOCERES è meglio giocacce contro a pallone che giracce in macchina insieme !!!’, scrive Michele. Ancora: “L’Associazione Romana Carrozieri ringrazia Bruno Peres per lo sforzo profuso nel sostegno della categoria” è un altro ironico post. ‘Prima la Porsche, adesso la Lamborghini. Più che un calciatore, #BrunoPeres è uno sfasciacarrozze’, è il commento lasciato da Adriano.