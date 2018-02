Fontana: “Gori firma il patto con l’Islam? Io firmo il patto con i lombardi”

di

«Oggi Giorgio Gori propone un patto con l’Islam in Italia, senza sapere che l’Islam non ha una propria gerarchia, per cui non c’è nessuno in grado di prendersi impegni per conto della comunità islamica. In questo modo si rischia di firmare accordi che non hanno valore e di legittimare associazioni che in molti Paesi islamici sono considerate estremiste e pertanto messe al bando. L’unico patto che io firmo è quello con i cittadini lombardi che mi chiedono legalità e sicurezza». Così il candidato per il centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia Attilio Fontana in una nota, commenta il tweet di Giorgio Gori che si è detto favorevole alla chiusura dei centri islamici illegali a condizione che si avvii la costruzione di luoghi di culto legali, dopo un “patto con l’Islam”.