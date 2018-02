Cristalli di Zucchero – Roma

di

Cristalli di Zucchero

Via di Val Tellina, 114 – 00151 Roma

Telefono: 06/58230323

Sito Internet: www.cristallidizucchero.it

Tipologia: bar / pasticceria

Prezzo: caffè 1€, cappuccino 1,20€, lieviti 1€

Giorno di chiusura: Martedì

OFFERTA

Cristalli di Zucchero non conosce flessioni e si riconferma negli anni “IL” riferimento per i golosi di tutta Roma e non solo. Il banco pasticceria espone le creazioni che hanno decretato, al loro avvento, una sorta di “new deal” della pasticceria, al quale in molti si sono affrettati ad adeguarsi. Potrete trovare, disposti in ordinatissime file, mignon, dolci e semifreddi in monoporzione, crostate, marmellate, gelées, e i grandi lievitati delle feste. Abbiamo voluto provare la colazione, senza disdegnare un assaggio dell’offerta salata, riscontrando un ottimo livello su ambo i fronti. Ottima per lievitazione e dolcezza la veneziana e validi anche i croissant e i paninetti salati (mortadella e carciofini, speck e brie, pomodorini pesto e mozzarella); completano il quadro un caffè di perfetta estrazione, dalla crema elastica e dal gusto ricco e persistente, e un cappuccino dalla componente caffè giustamente evidenziata e dalla schiuma tanto invitante da meritare la “scarpetta” con un pezzettino di veneziana.

AMBIENTE

Si viene accolti dal grande bancone che copre l’intera lunghezza del locale, posizionato sulla destra, mentre a sinistra ci sono i frigoriferi, che ospitano splendide torte; in fondo c’è il bel bancone che accoglie i lieviti e gli sfizi salati, costantemente rifornito dal laboratorio. Gradevole il dehor, soprattutto il giardinetto.

SERVIZIO

Gentile e preparato, rapido ed efficace nei momenti di calca ma disponibile a fare una chiacchiera in più quando la situazione è più tranquilla.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –