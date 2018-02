di

Nello Musumeci spiega perché l’inceneritore inceneritore in valle della Mela non puo’ essere costruito. «I petrolieri debbono sapere, e lo dico con tutto il rispetto che si deve all’industria del petrolio, che in Sicilia, questo governo, non teme ricatti e condizionamenti’».Queste dure parole, il presidente della Regione Sicilia, durante il suo intervento all’Assemblea Regionale Siciliana.