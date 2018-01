La lezione di Don Matteo alla Boldrini: “Capitana? Questa parola non esiste” (video)

di

La presidente? La direttora? La capitana? Perfino in un telefilm della Rai arriva la bocciatura per le fissazioni linguistiche e pseudo-femministe di Laura Boldrini, protagonista della sua (forse unica) battaglia politca per la declinazione di tutte le cariche al femminile, a cominciare da quella da lei detenuta fino aun mese fa. Nell’ultima puntata di “Don Matteo”, la fiction di cui è protagonista Terence Hill, in un dialogo tra carabinieri, con Nino Frassica protagonista, una donna carabiniere impartisce una lezione durissima alla Boldrini. Quando Frassica le si rivolge chiamandola “capitana”. “Capitana? Questa parola è solo al maschile e io sono il capitano, non la capitana”, risponde piccata la donna in divisa. E alla Boldrini saranno fischiate le orecchie. (video)