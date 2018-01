I migranti in rivolta pure per lo yogurt: polizia nel centro di accoglienza

di

I migranti e la “rivolta dello yogurt”. Alla fine sono dovuti intervenire gli agenti della polizia. I migranti, infatti, erano in agitazione per colpa della data di scadenza degli yogurt che, secondo loro, erano già andati a male. Il tutto è successo al centro di accoglienza “ex Alimarket” Bolzano, nella zona Sud della città. Secondo quanto riporta il Corriere dell’Alto Adige, alcuni richiedenti asilo ospitati nella struttura si sono lamentati perché a mensa sono stati serviti dei vasetti di yogurt che riportavano una data di scadenza troppo vicina. A quanto pare, alcuni sarebbero scaduti il giorno stesso. Tutti sanno, ovviamente, che gli yogurt che recano la data del giorno in cui si consuma sono tranquillamente commestibili. Ma i migranti ne hanno fatto un questione esageratamente grave e hanno dato in escandescenze. Si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, chiamati dai responsabili del centro per evitare che la situazione potesse degenerare., come sempre accaduto in tutti i centri d’accoglienza in cui le rivolte contro il cibo sgradito hanno causato danni e feriti. Sul posto sono arrivate alcune volanti e gli agenti, non senza difficoltà, sono riusciti a riportare la situazione alla calma. Non è la prima volta che accadono situazione del genere. In questo caso, la rivolta dello yogurt è apparsa francamente fuori misura.