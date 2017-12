Aperto in Cina il ponte di vetro più lungo del mondo: da brividi (video)

di

E’ il ponte di vetro più lungo del mondo, si chiama Hongyagu, è tutto trasparente, altissimo, ondeggia col vento ma regala grandi emozioni a chi ha la fortuna di poterlo solcare. Il ponte Hongyagu è stato inaugurato alla vigilia di Natale nella provincia di Hebei, in Cina: lungo 488 metri (video), è stato costruito con 1.077 lastre di vetro, pesa 70 tonnellate e ogni pannello in vetro è spesso 1,5 pollici, può ospitare fino a 2mila persone ma per evitare incidenti la Cina ne fa passare solo 500 alla volta.