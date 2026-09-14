Ricostruzione post-alluvione: seminario della Struttura commissariale, ABI e CDP sul sistema di finanziamento agevolato

Foto: Ansa / Angelo Carconi

Dialogo tra istituzioni

Il seminario, rivolto agli istituti di credito, si inserisce nel percorso di semplificazione adottato per accelerare la ricostruzione privata e il ripristino degli immobili danneggiati dalle alluvioni che hanno colpito il Centro-Nord Italia nel 2023 e nel 2024

La Struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni di Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha promosso, in collaborazione con ABI e Cassa Depositi e Prestiti, un seminario online rivolto agli istituti di credito per approfondire le modalità applicative dell’Ordinanza n. 63/2026 e favorire una rapida ed efficace attuazione dello strumento di finanziamento agevolato assistito dal credito d’imposta. L’iniziativa si inserisce nel percorso di semplificazione adottato per accelerare la ricostruzione privata e gli interventi di ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito le aree del Centro-Nord Italia nel 2023 e nel 2024.

Il seminario sul sistema di finanziamento agevolato per la ricostruzione

Nel corso dell’incontro, che ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto tra Istituzioni, settore bancario e operatori attivi nella ricostruzione, sono stati illustrati gli aspetti applicativi della nuova disciplina, con particolare riferimento all’iter amministrativo delle domande di contributo, all’apertura e gestione dei conti correnti vincolati, ai flussi documentali tra beneficiari, soggetti istruttori, Struttura commissariale e banche convenzionate, alle procedure di erogazione delle risorse attraverso gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale. Ampio spazio è stato inoltre dedicato ai meccanismi di monitoraggio, trasparenza e controllo previsti dall’ordinanza.

La collaborazione tra Struttura commissariale, ABI e CDP

Al seminario sono intervenuti il Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione Fabrizio Curcio, il Vicedirettore Generale Vicario di ABI Gianfranco Torriero e il Direttore Business di CDP Andrea Nuzzi, oltre ai principali istituti di credito coinvolti nell’attuazione della misura. L’incontro conferma l’impegno congiunto della Struttura commissariale, di ABI, di CDP e del sistema creditizio nel sostenere il processo di ricostruzione attraverso strumenti amministrativi e finanziari capaci di coniugare semplificazione, sicurezza e rapidità di attuazione.

Per ulteriori informazioni sulle banche aderenti alla Convenzione e sulle misure a supporto delle comunità colpite è possibile consultare i siti istituzionali di ABI (www.abi.it), CDP (www.cdp.it) e della Struttura Commissariale (www.commissarioricostruzione.it).