Paura per Alberto Stefani: incidente stradale mentre andava al consiglio federale della Lega. Il governatore: «Sto bene ma il rischio è stato alto»

Foto: Ansa foto / INSTAGRAM/albertostefaniofficial

In auto anche Bizzotto

Incidente stradale per il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. Il governatore era in auto con la senatrice Mara Bizzotto e con una terza persona alla guida. Mentre erano in viaggio verso Milano per partecipare al consiglio federale straordinario della Lega convocato dal segretario Matteo Salvini, l’auto è stata coinvolta in un impatto con un camion in autostrada, all’altezza di Treviglio. L’incidente, non ha avuto conseguenze gravi per gli occupanti della vettura. Stefani e gli altri passeggeri hanno riportato soltanto alcune escoriazioni e contusioni e sono stati accompagnati all’ospedale di Bergamo per gli accertamenti di rito.

Il post di Stefani e la foto con il cerotto

Lo stesso esponente della Lega ha dato rassicurazione sulle proprie condizioni di salute attraverso un post sui social network: “Grazie a tutti per i messaggi di affetto. Oggi sono stato coinvolto in un incidente stradale. Fortunatamente, eccetto qualche contusione ed escoriazione, sto bene, anche se il rischio è stato alto. Farò di tutto per essere al lavoro già domani mattina (oggi ndr). Un abbraccio a tutti e ancora grazie”, ha scritto Stefani sui social, condividendo una sua foto con il viso coperto da un vistoso cerotto.

Salvini a Stefani, ‘auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo presto’

Appresa la notizia il segretario della Lega, Matteo Salvini ha affidato ai social il suo messaggio al governatore: “Un grande abbraccio e auguri di pronta guarigione ad Alberto Stefani. Forza Alberto, ti aspettiamo presto!” ha scritto.

La vicinanza di La Russa e Fontana

Un pensiero è arrivato del presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Esprimo la mia vicinanza al presidente della Regione Veneto Alberto Stefani e alla senatrice e sottosegretaria Mara Bizzotto, coinvolti questa sera in un incidente stradale mentre si recavano a Milano – ha scritto La Russa -. Rivolgo a entrambi un sincero augurio di pronta ripresa”. Parole di vicinanza anche dal Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: “Sono vicino con affetto ad Alberto Stefani e a Mara Bizzotto dopo l’incidente che li ha coinvolti. Ad Alberto e Mara e a chi era con loro rivolgo un sincero augurio di pronta guarigione, con la speranza che possano lasciarsi presto alle spalle questo spavento e tornare con serenità alle proprie attività”, ha dichiarato.