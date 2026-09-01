Messi dice addio alla nazionale argentina: in vent’anni tre finali mondiali e un trionfo

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (19 luglio 2026)

La Pulce dice basta

Il fuoriclasse chiude la sua esperienza con la maglia albiceleste dopo oltre duecento presenze e ben 125 gol

La Diez stavolta sarà orfana davvero. La maglia numero dieci dell’Argentina, legata a Diego Maradona ma anche ad Alfredo Di Stefano, non sarà più indossata da Lionel Messi. Il più grande calciatore del mondo, per molti secondo solo al Pibe de Oro, ha annunciato sui social la sua decisione di lasciare l’albiceleste.

Le parole della ‘Pulce’

Lionel Messi ha annunciato sui social il suo ritiro definitivo dalla nazionale argentina di calcio. “Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il ​​mio ritiro dalla Nazionale…”, ha scritto ‘la Pulce’. “È una decisione che mi addolora profondamente ma capisco che sia il momento giusto. Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare”, scrive il grande fuoriclasse.

Tre finali, un successo

207 presenze e 125 gol con la magli albiceleste: un record. Tre finali mondiali (2014-2022 e quest’anno) con il trionfo di quattro anni fa. In più, due Coppe America e il trionfo a Pechino alle Olimpiadi del 2008. Fu portato nemmeno ventenne il 2006 ai mondiali in Germania.

Il malore del 2014 e il paragone continuo con Maradona

Durante la finale persa il 2014 contro la Germania, Lionel ebbe un malore e vomitò per l’ansia. Implacabili furono i paragoni con la personalità e il carisma di Maradona. Una delusione che sarà superata solo otto anni dopo, in Qatar, con la vittoria contro la Francia.

Il primato di gol e presenze ai mondiali

Messi ha segnato complessivamente 21 gol ai mondiali: un record. Una rete in Germania, zero in Sudafrica con Maradona in panchina, quattro in Brasile il 2014, uno in Russia, sette in Qatar e otto, appunto, quest’anno in Usa, Canada e Messico.

Oltre al primato dei gol, l’ex capitano dell’Argentina detiene anche il record assoluto di presenze totali ai Mondiali (34 partite) e quello per il maggior numero di contributi al gol (33 complessivi, somma di 21 reti e 12 assist). Si chiude una grande pagina. Per molti, per tanti, Maradona è ancora inarrivabile, ma Leo gli si è avvicinato davvero tanto. Continuerà ancora a fare gol in America. La Pulce.