Famiglia nel bosco: via libera del tribunale dell’Aquila al ricongiungimento. Ma gradualmente…

Foto: Ansa Foto / Photo Perbert (Novembre 2025)

La vittoria del buonsenso

Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali

Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l’ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.

La vicenda

I protagonisti della vicenda sono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, una coppia di origine anglo-australiana con tre figli piccoli. La famiglia ha vissuto per lungo tempo in un casolare isolato nei boschi di Palmoli, in Abruzzo, conducendo una vita completamente priva di elettricità, acqua corrente e riscaldamento. L’attenzione delle autorità è scattata a seguito di una segnalazione partita per un’intossicazione da funghi dei bambini. Nel novembre 2025, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha decretato la sospensione della responsabilità genitoriale. Inizialmente i bambini erano stati collocati in una struttura protetta insieme alla madre. Successivamente, nel marzo 2026, i minori sono stati separati anche dalla donna e trasferiti in un’altra casa famiglia.

Lo stress dei bambini per la separazione

Secondo quanto riferito dai legali e dalle perizie, i minori risentono del forte trauma e dello stress accumulato in quasi un anno di permanenza all’interno della struttura protetta di Vasto. Chiedono costantemente di poter tornare dai genitori. A inizio estate, i tre bambini hanno sostenuto e superato con successo i test attitudinali e le prove di idoneità scolastica. Questo ha dimostrato che, nonostante l’isolamento nei boschi, l’istruzione parentale ricevuta non li ha lasciati indietro: la figlia maggiore è stata ammessa alla quarta elementare e i due gemelli alla seconda elementare.

Le fasi del rientro in famiglia

Inizialmente i minori lasceranno la casa famiglia solo per piccoli periodi prestabiliti, come una gita al mare o in montagna insieme alla madre e al padre. Successivamente, ai bambini sarà concesso di trascorrere l’intero weekend nella nuova abitazione dei genitori. Una volta verificata la stabilità del nucleo familiare e l’adattamento dei piccoli alla nuova routine, i tre fratellini potranno tornare a vivere stabilmente con i genitori.