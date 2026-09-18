Alessandro Di Battista dimesso dal Gemelli: «Sto molto meglio e finalmente sono a casa». Poi l’annuncio sul percorso che seguirà

Foto: screen shot Facebook / Redazione

Dopo il malore a Cuba

“Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare”.

Con questo post pubblicato su tutti i suoi canali social ufficiali, con tanto di foto allegata, Alessandro Di Battista annuncia ai follower che ha lasciato l’ospedale Gemelli, dove era ricoverato da quasi una settimana.

Ricoverato a Roma dopo il malore a Cuba

L’ex deputato grillino e oggi vicepresidente dell’associazione Schierarsi stava proseguendo le cure dopo il malore accusato il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage, e il successivo intervento chirurgico eseguito all’Avana. L’ex parlamentare del M5S è arrivato all’Irccs romano sabato 12 settembre, intorno alle 8.20, trasferito in ambulanza dall’aeroporto di Ciampino. Al momento del trasferimento presentava una vistosa fasciatura alla testa. Su richiesta della famiglia, il Policlinico Gemelli non ha diffuso in questi giorni bollettini medici. Le informazioni disponibili sulle sue condizioni sono sempre state quindi molto limitate e riservate: quello che si è potuto sapere è stato detto esclusivamente da persone vicine all’attivista e dai post sui social che lui stesso ha più volte pubblicato.

In meno di 20 minuti oltre 20mila mi piace su Facebook

E proprio sulla rete è sempre stata molto viva l’attenzione su quanto è accaduto ad Alessandro Di Battista – i suoi profili sono molto seguiti su Facebook ha 1,8 mln di follower e su Instagram ne ha 690mila – e sulle attuali condizioni di salute dopo l’operazione a Cuba.

Sono migliaia i post di auguri pubblicati sui profili social. Soltanto sulla sua pagina Facebook a meno di 20 minuti dall’annuncio delle dimissioni e del ritorno a casa i mi piace hanno superato quota 20mila mentre quasi 4000 sono stati commenti a sostegno del 48enne ex parlamentare del movimento cinque stelle.