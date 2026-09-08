Affitti brevi, piattaforme e operatori contro la stretta di Bruxelles. Rampelli: “Giù le mani dalle seconde case”

La stretta sugli affitti brevi a cui lavora la Commissione europea rischia di trasformarsi in un boomerang. In Italia la protesta si fa già sentire. Sul piede di guerra le piattaforme online Booking, Airbnb e i piccoli proprietari di case. Preoccupati anche i sindacati di settore. La Commissione europea si accinge a dare battaglia agli affitti brevi per affrontare la crisi delle locazioni e del caro-prezzi delle abitazioni. Lo strumento, denominato ‘Affordable Housing Act‘ (Legge sugli alloggi a prezzi accessibili), sarà presentato il 9 settembre a Bruxelles. La bozza circolata nei giorni scorsi ha provocato già una levata di scudi in Italia da parte di chi opera nel settore extralberghiero e dei proprietari di case.

Affitti brevi, piattaforme e operatori contro la stretta della Ue

La Ue ha avviato una consultazione pubblica. L’intenzione sembra essere quella di lasciare alle autorità locali, in particolare ai sindaci, il compito di stabilire come intervenire nelle cosiddette “aree soggette a stress abitativo”. Dove il prezzo medio di acquisto di una casa, rapportato al reddito disponibile medio della popolazione ivi residente, dovrà essere pari o superiore a otto volte il reddito. Pronte alla protesta le piattaforme. “Booking.com sostiene un mercato unico europeo forte, come motore di crescita e prosperità. La proposta rischia di andare contro questa ambizione e di creare, invece, un precedente preoccupante per il suo indebolimento. Riteniamo che non vi sia necessità di un intervento legislativo a livello europeo. E avremmo preferito linee guida aggiornate nell’ambito della Direttiva Servizi”, fanno sapere da Booking.com.

Booking.com e Airbnb sul piede di guerra

Più cauta, ma sempre contraria, la posizione di Airbnb. “La crisi abitativa in Europa richiede soluzioni strutturali e l’attuazione di questo regolamento dovrebbe puntare ad aumentare l’offerta di case. Lavoreremo con gli Stati membri per garantire che le misure adottate siano proporzionate e basate sui dati reali. A tutela di host, ospiti e comunità che dagli affitti brevi dipendono”.