Rissa durante una grigliata in piazza a Trani: muore un 18enne dopo una coltellata alla schiena

Foto: Ansa / Carabinieri Trani (13/872026)

Si cercano i partecipanti

Il ragazzo è stato prima portato all'ospedale locale, ma a seguito delle condizioni disperate constatate dai medici, è stato trasferito a quello di Bisceglie. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere per comprendere le dinamiche della vicenda

Un ragazzo di 18 anni originario di Andria, Cosimo Quagliarella, è morto la scorsa notte a Trani dopo essere stato accoltellato in uno scontro tra bande giovanili. L’aggressione è avvenuta in piazza Giovanni Paolo II nella pinetina, dove il ragazzo sarebbe stato colpito alla schiena, subendo delle ferite che poi si sarebbero rivelate fatali. Dopo la lesione, il 18enne è stato soccorso e trasferito prima al presidio territoriale di Trani e poi all’ospedale di Bisceglie, dove è morto poco dopo il ricovero. I dottori del primo pronto soccorso avevano notato le condizioni disperate in cui versava il giovane e per questo motivo hanno deciso di trasferirlo altrove. È un ragazzo di 17 anni il presunto autore dell’omicidio del diciottenne ucciso a coltellate in una rissa in piazza a Trani. Il ragazzo, come hanno confermato all’Adnkronos fonti inquirenti, si è costituito insieme a un legale in una caserma dei carabinieri ammettendo le sue responsabilità.

Morto un 18enne a Trani dopo una rissa: l’hanno accoltellato alla schiena

A dare l’allarme ai carabinieri sono stati i medici del Pronto soccorso di Trani, che durante il ricovero hanno indicato la presenza di una ferita alla schiena del ragazzo, associabile ad un colpo inferto da un coltello. Da lì sono partiti gli accertamenti dei militari. Fino ad ora, gli inquirenti hanno ricostruito che il ferimento è avvenuto nel corso di una rissa scoppiata in piazza Papa Giovanni Paolo II tra i due gruppi di giovani: uno di Trani, l’altro arrivato da Andria. È proprio a quest’ultimo che apparteneva la vittima. Adesso i carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dell’accoltellamento.

Cosimo Quagliarella si trovava nella pinetina tranese con un gruppo di amici per arrostire carne e pesce quando sarebbe arrivato un altro gruppo di giovani. Da una discussione verbale si è passati rapidamente alla violenza con calci, pugni e l’uso di cocci di bottiglia. Nella rissa, tra l’ipotesi di colpi d’arma da fuoco ed echeggiamenti di panico tra le famiglie presenti, il 18enne è stato colpito a morte. Gli investigatori dell’Arma stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero ripreso i momenti salienti dell’aggressione, per identificare con chiarezza l’esecutore materiale dell’omicidio, i partecipanti alla rissa e la sequenza degli eventi.

Le testimonianze dei presenti

Anche le testimonianze dei residenti, riportate da Trani viva, parlano di decine di giovani presenti per una grigliata e di una situazione che poco dopo la mezzanotte sarebbe degenerata, in un contesto in cui erano presenti anche diverse famiglie con bambini. Sul posto sono rimaste anche le tracce di sangue e i segni della colluttazione avvenuta tra i due gruppi, mentre i militari incaricati delle indagini avrebbero già identificato alcuni dei giovani coinvolti: tra loro potrebbe esserci anche chi ha sferrato il fendente mortale.