Milano, uomo si dà fuoco in un’auto davanti alla casa dell’ex: è gravissimo

Foto: Immago economica

Al Niguarda in codice rosso

Un uomo si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco all’interno della sua auto, sembra per una questione sentimentale. È accaduto nella notte a Cinisello Balsamo, Milano, e sono stati i vigili del fuoco a trovare il corpo ustionato dell’uomo a terra vicino all’auto. L’uomo ha riportato ustioni gravissime ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso. Sono i Carabinieri di Sesto San Giovanni a svolgere gli accertamenti per chiarire l’accaduto.

Il gesto davanti all’abitazione dell’ex fidanzata

L’intervento dei sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza in via Dante a Cinisello Balsamo, una strada non scelta a caso: dove ha parcheggiato abita l’ex fidanzata del trentacinquenne. La donna è stata sentita dai militari ai quali, da quanto si apprende, avrebbe raccontato di essere vittima da circa un anno di atti persecutori, ma di non aver mai denunciato. Mentre l’uomo lotta al Niguarda, gravi le ustioni che gli coprono gran parte del corpo, su quando accaduto indagano i carabinieri della stazione di Cinisello e il Radiomobile di Sesto San Giovanni (Milano).