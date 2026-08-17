Inizia il campionato tra mercati aperti e speranze di resurrezione. L’Inter parte avanti, ma chi vince il titolo non bissa da anni

Foto: Ansa Foto / Roberto Bregani (Maggio 2026)

Parte la serie A

Sabato i nerazzurri all'esordio contro il Monza. Il mercato li ha resi più forti, ma le sorprese non mancano mai

Sulla carta non ci sarebbe nemmeno storia. L’Inter dovrebbe fare un campionato a parte. Ma la carta spesso tradisce. Inizia sabato 22 il campionato di calcio di serie A, quello che comunque vada appassiona milioni di tifosi in tutte le latitudini. E la squadra di Chivu pare destinata a dominarlo con una sola, importante incognita: da sei anni chi vince il titolo non si conferma.

Il parterre de rois

Perso Dumfries, l’Inter ha preso Spencer dal Tottenham. E poi un grande difensore, Stones, dal Manchester United. Già così è la più forte senza paragoni. Il mercato però è ancora aperto. E le altre squadre che potrebbero insidiarla sono dietro. Iniziando dal Napoli di Max Allegri, che ha acquistato solo due calciatori, ma ha perso Lukaku, Gutierrez e sembra pagare gli eccessi dello scorso anno con Conte. Poi, le solite, anzi le due nobili, Juve e Milan. La squadra di Spalletti sta facendo un mercato intrigante, e Spalletti raramente quando parte dall’inizio non finisce tra le prime tre. I rossoneri hanno cambiato allenatore, prendendo Amourim, e un grande centravanti: Gonzalo Ramos.

Como, Atalanta e Roma

Le outsider? Il Como, che ha riscattato Nico Paz e speso 130 milioni. La Roma, che ha acquistato Castro e Medina. E l’Atalanta che si affida a Maurizio Sarri. E poi c’è la Fiorentina, che sta letteralmente ricostruendo la compagine. Ma sono sempre valutazioni agostane, destinate a essere smentite.

In cerca della Champions

Inter, Napoli, Como e Roma disputeranno la Champions. Che non vinciamo dal 2010 (l’anno del triplete nerazzurro). Proprio i nerazzurri sono andati due volte in finale nell’ultimo triennio, e sembrano la squadra meglio attrezzata. E proprio il cammino europeo potrebbe incidere sul torneo.

Si inizia al Meazza

Si inizia come d’abitudine con i campioni in carica al Meazza contro il Monza sabato 22 alle 18,30. La sera c’è Genoa-Napoli. Le pause delle nazionali saranno più lunghe ma concentrate. Puntualmente ogni anno indichiamo la squadra favorita e puntualmente veniamo smentiti: qualcuno ad Appiano Gentile farà gli scongiuri.