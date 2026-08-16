Governare gli algoritmi: il saggio che parla di Ai per investigare la condizione dell’uomo contemporaneo

Foto: Imagoeconomica (28 marzo 2026)

Il libro

Più che fornire risposte definitive, il lavoro di Alessandro Nardone restituisce centralità a una domanda destinata ad accompagnare il dibattito dei prossimi anni: l'uomo saprà conservare la propria identità?

Ogni epoca produce il proprio lessico: la rivoluzione industriale impose parole come fabbrica, produzione, catena di montaggio. L’era digitale ha introdotto algoritmo, piattaforma, intelligenza artificiale. Alessandro Nardone sceglie di aggiungerne una nuova: diluizione. Attorno a questo concetto costruisce l’intero impianto di Governare gli algoritmi (historica Giubilei Regnani), un saggio che utilizza la tecnologia come punto di partenza per affrontare una questione molto più ampia: la condizione dell’uomo contemporaneo.

Governare gli algoritmi: un saggio sull’uomo di oggi

L’intelligenza artificiale resta sullo sfondo, quasi fosse il sintomo di una trasformazione più profonda. Il cuore del libro riguarda l’identità, il tempo, l’attenzione, la libertà di giudizio, la capacità di scegliere. L’autore individua il rischio principale nella progressiva perdita di densità dell’esperienza umana, una condizione nella quale ogni aspetto della vita tende ad appiattirsi sotto la pressione della velocità, della connessione permanente e della ricerca del consenso.

La “diluizione” come categoria interpretativa

La forza del volume risiede soprattutto nella sua capacità di proporre una categoria interpretativa. La “diluizione” non viene presentata come uno slogan, ma come una chiave di lettura applicata alla politica, all’informazione, alla scuola, al lavoro, alla cultura e persino ai rapporti personali. Il risultato è un saggio che mantiene una notevole coerenza interna.

Ogni capitolo aggiunge un tassello a un disegno complessivo, evitando l’effetto, frequente in questo genere di pubblicazioni, della semplice raccolta di articoli o riflessioni autonome. Nardone alterna registri differenti: pagine quasi narrative lasciano spazio a riferimenti filosofici, dati di ricerca, esempi concreti e immagini evocative. Il linguaggio resta sempre accessibile, pur affrontando temi complessi. Alcuni passaggi mostrano una marcata impronta retorica e insistono volutamente sugli stessi concetti, una scelta che privilegia la forza persuasiva rispetto all’essenzialità della scrittura.

Il rapporto tra tempo e attenzione

Tra le pagine più riuscite spiccano quelle dedicate al rapporto tra tempo e attenzione. L’autore descrive una società che accumula connessioni perdendo concentrazione, moltiplica le informazioni riducendo la comprensione e confonde la presenza digitale con la partecipazione reale. Da questa osservazione prende forma una delle intuizioni più efficaci del volume: la vera posta in gioco dell’era algoritmica coincide con la capacità dell’uomo di restare padrone del proprio tempo.

Dalla questione tecnologica a quella antropologica

Il libro assume progressivamente un carattere antropologico. La questione tecnologica diventa infatti inseparabile da quella culturale. Gli algoritmi finiscono per rappresentare il punto di arrivo di un processo iniziato molto prima dell’intelligenza artificiale, nel momento in cui la quantità ha iniziato a prevalere sulla qualità, la velocità sulla profondità, la visibilità sul valore.

Un libro fortemente identitario

L’impostazione dell’autore emerge con particolare evidenza nelle pagine dedicate alla politica e alla leadership. Qui la riflessione si intreccia apertamente con una precisa visione culturale e valoriale. Una scelta che rende il libro fortemente identitario e che, proprio per questo, rappresenta anche l’aspetto più discutibile dell’opera. Governare gli algoritmi evita la tentazione, oggi molto diffusa, di ridurre il dibattito sull’intelligenza artificiale a una questione esclusivamente tecnica. Il volume invita a spostare lo sguardo dall’evoluzione delle macchine alla qualità dell’uomo che le utilizza. È una prospettiva meno spettacolare, ma decisamente più feconda.

La postfazione affidata a ChatGpt

Anche la scelta di affidare la postfazione a ChatGpt assume un significato coerente con l’intero progetto editoriale. L’espediente non viene utilizzato come curiosità, bensì come provocazione intellettuale: chiedere all’intelligenza artificiale di riflettere sul confine che continua a distinguerla dall’essere umano.

Più che fornire risposte definitive, Governare gli algoritmi restituisce centralità a una domanda destinata ad accompagnare il dibattito dei prossimi anni. La sfida del XXI secolo riguarda certamente l’evoluzione della tecnologia, ma riguarda soprattutto la capacità dell’uomo di conservare la propria identità dentro un mondo che cambia con una rapidità senza precedenti. È su questo terreno che il libro trova la sua originalità e, probabilmente, la sua ragione di essere.