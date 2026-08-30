Francesca Neri, morto in mare il compagno Silvano Loia: il manager Rai aveva 52 anni

Dramma a Tarquinia

Tragedia a Montalto di Castro, sul litorale viterbese. Silvano Loia, 52 anni, manager di Rai Way e compagno dell’attrice Francesca Neri, è stato trovato morto in mare dopo diverse ore di ricerche.

L’uomo si trovava nella zona della spiaggia di Sant’Agostino, una tenuta agricola affacciata sul mare, insieme ad alcuni amici. Dopo essersi allontanato, Loia non ha fatto ritorno e gli amici, preoccupati, hanno dato l’allarme.

Il corpo trovato vicino alla riva

Sono così scattate le ricerche, alle quali hanno partecipato vigili del fuoco e Guardia costiera, con imbarcazioni e un elicottero impegnati a perlustrare la zona.

Intorno alle 19 la tragica scoperta: il corpo senza vita del 52enne è stato individuato a pochi metri di profondità, non lontano dalla riva, davanti alla tenuta.

Restano da chiarire le circostanze esatte della morte. Secondo quanto riferito dall’ANSA, l’ipotesi al momento più attendibile è quella di un malore. Non è ancora chiaro se Loia sia entrato in acqua per fare una nuotata oppure se si sia sentito male sulla riva e sia stato successivamente trascinato in mare dalla corrente.

La salma è stata restituita ai familiari e si trova all’obitorio comunale di Montalto di Castro, in attesa del trasferimento a Roma per le esequie.

Chi era Silvano Loia

Silvano Loia era un manager di Rai Way, la società che gestisce la rete di diffusione e trasmissione del segnale radiotelevisivo della Rai, dove ricopriva incarichi di responsabilità nell’ambito del Procurement.

Era il compagno di Francesca Neri. I due avevano scelto di vivere la loro relazione con grande riservatezza, lontano dai riflettori.

Il cordoglio della Rai

Profondo il cordoglio espresso dai vertici Rai per la morte di Loia. “Il Consiglio di amministrazione della Rai e l’amministratore delegato Giampaolo Rossi esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa”, si legge nella nota diffusa dall’azienda.

“Rivolgono un pensiero di particolare vicinanza alla compagna di Loia, Francesca Neri, e alla famiglia, partecipando con sincera commozione a questo momento di grande dolore”.

Numerosi anche i messaggi degli amici sui social. Il Comune di Montalto di Castro ha espresso le proprie condoglianze ai familiari di Loia e di una donna di 55 anni, morta nello stesso giorno dopo aver accusato un malore in spiaggia.

“È stata una giornata drammatica per il nostro paese – si legge nel messaggio dell’amministrazione comunale –. A nome di tutta l’Amministrazione esprimiamo sentite condoglianze ai familiari delle vittime”.