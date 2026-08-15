Femminicidi, -37% nei primi sei mesi del 2026. Campione (FdI): «Risultati concreti, ma guai ad abbassare la guardia»

Dossier Viminale

Un calo del 37 per cento degli omicidi volontari con vittime di sesso femminile e dei femminicidi: nei primi sei mesi del 2026 le vittime sono state 34, rispetto alle 54 del periodo precedente. È uno dei dati di maggiore rilievo contenuti nel Dossier Sicurezza 2026 del Viminale, che fotografa anche un deciso incremento degli strumenti di prevenzione contro la violenza sulle donne.

A sottolineare la portata dei numeri è Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza sulle donne e relatrice a Palazzo Madama della legge che ha introdotto nell’ordinamento italiano il reato di femminicidio.

Campione: «Il calo del 37% è un segnale importante»

«I dati contenuti nel Dossier del Viminale relativi al primo semestre del 2026 rappresentano un segnale importante: la diminuzione del 37 per cento degli omicidi volontari con vittime donne e dei femminicidi, passati da 54 a 34, ci dice che la strada intrapresa nel contrasto alla violenza di genere sta producendo risultati concreti», afferma Campione.

Un dato positivo che, avverte la senatrice di FdI, non deve però tradursi in un arretramento dell’azione dello Stato: «Anche l’uccisione di una sola donna non può essere tollerata e non consente alcun arretramento nell’impegno».

Violenza domestica, aumentano del 24,1% gli ammonimenti del questore

Il Dossier del Viminale mette in evidenza anche un altro dato significativo sul fronte della prevenzione. Gli ammonimenti del questore sono stati complessivamente 4.582, in crescita del 10,7 per cento.

L’aumento riguarda soprattutto i provvedimenti per violenza domestica, arrivati a 3.247, il 24,1 per cento in più. In diminuzione, invece, quelli per stalking: 1.335, con un calo del 12,3 per cento.

«Particolarmente significativo è anche l’aumento degli ammonimenti del questore per violenza domestica, cresciuti del 24,1 per cento», osserva Campione. «È la conferma dell’importanza degli strumenti di prevenzione e di intervento tempestivo, perché la violenza deve essere intercettata prima che possa degenerare nelle sue conseguenze più drammatiche».

Il nuovo reato di femminicidio contestato in otto casi

Nel quadro tracciato dal Viminale entra anche l’applicazione del nuovo reato autonomo di femminicidio. Nei primi sei mesi del 2026, ricorda la senatrice, sono otto le vittime per le quali è stato contestato il nuovo reato, mentre altre 26 donne risultano vittime di omicidio volontario.

«Con l’introduzione nel nostro ordinamento del reato autonomo di femminicidio abbiamo voluto dare una risposta forte e inequivocabile a un fenomeno che colpisce le donne proprio in quanto donne», sottolinea Campione.

Per l’esponente di Fratelli d’Italia, dunque, i numeri del primo semestre indicano una direzione, ma non rappresentano un traguardo. «Il calo registrato dal Viminale deve incoraggiarci a proseguire con ancora maggiore determinazione. Repressione, prevenzione, protezione delle vittime ed educazione al rispetto devono procedere insieme».

«Nessun compiacimento: non bisogna abbassare la guardia»

Il punto, per Campione, è evitare che una statistica favorevole venga letta come la fine dell’emergenza o come un motivo per ridurre l’impegno delle istituzioni.

«Le istituzioni hanno il dovere di continuare a rafforzare gli strumenti a disposizione delle donne e degli operatori, senza abbassare la guardia e senza trasformare un dato positivo in motivo di compiacimento».

L’obiettivo, conclude la senatrice di FdI, resta quello di impedire che la violenza di genere arrivi al suo esito più estremo: «Fare in modo che nessuna donna debba più perdere la vita per mano di chi pretende di esercitare su di lei possesso, dominio o controllo».